МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением после данных о рекордной за тридцать лет инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07% — до 7603,78 пункта, французский CAC 40 — на 0,21%, до 6964,98 пункта, немецкий DAX — на 0,28%, до 15370,3 пункта.

Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам января ускорилась до максимума с 1992 года в 5,5%. Аналитики же ожидали сохранения показателя на уровне декабря в 5,4%.

Ускорение инфляции наблюдается во всем мире, в связи с чем трейдеры следят за действиями крупнейших центробанков. Позднее в среду будет опубликован протокол январского заседания Федрезерва США, который более подробно опишет перспективу регулятора на сложившуюся экономическую ситуацию.

Аналитик UBS Бренда О'Коннор Хуанас (Brenda O'Connor Juanas), мнение которой приводит агентство Блумберг, считает, что на рынках сохранится волатильность, поскольку беспокойство по инфляции дополняется существующими геополитическими рисками.