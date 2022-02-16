МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в плюсе, подешевели лишь бумаги "Газпром нефти" и "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,38% — до 7,91 доллара, "Новатэка" — на 2,04%, до 215,4 доллара, "Лукойла" — на 0,74%, до 92,64 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,18% — до 8,98 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,28%, до 34,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,44% — до 29,56 доллара, НЛМК — на 1,49%, до 31,26 доллара, "Северстали" — на 1,67%, до 21,98 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличилась на 10,25% — до 1,23 доллара, Сбербанка — на 0,68%, до 14,89 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,41% — до 72 долларов.

Расписки АФК "Система" подорожали на 2,77% — до 5,57 доллара, "Ленты" — снизились в цене на 1,97%, до 2,24 доллара, "Магнита" — подорожали на 3,52%, до 15,58 доллара.