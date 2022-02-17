МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Нефть дешевеет на перспективах увеличения предложения

По состоянию на 8.12 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,25 доллара, или на 0,23%, до 1875,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 23,54 доллара за унцию.

Росту стоимости драгоценного металла способствует уменьшение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,991% с уровня предыдущего закрытия в 2,045%.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией. Традиционно, золото считается активом-убежищем при геополитической напряженности. На этом фоне стоимость драгоценного металла выросла почти на 4% за 1,5 недели.