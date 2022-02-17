МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг на утренней торговой сессии усилил снижение на негативном внешнем фоне и нестабильной ситуации на востоке Украины, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) теряет уже более 1,5% и опустился ниже 3600 пунктов, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на ряде факторов

Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.54 мск падал на 1,64% — до 3586,32 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 1,65% — до 93,25 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 0,5%.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась, Киев предпринимает попытки эскалации конфликта в Донбассе, заявил утром в четверг журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики утром в четверг открыли огонь по пяти населенным пунктам республики.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).