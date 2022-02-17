МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций усилили падение на фоне эскалации ситуации на востоке Украины: курс евро подскакивал выше 87 рублей, индекс Мосбиржи падал на 3%, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи Европы в основном снижаются днем в четверг

По состоянию на 11.55 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,47% — до 3556,47 пункта. Минутами ранее он опускался до 3529,25 пункта.

Курс евро расчетами "завтра" на 11.55 мск повышался на 96 копеек — до 86,66 рубля (ранее в ходе торгов он подскакивал до 87,1 рубля). Курс доллара в то же время повышался на 1,07 рубля — до 76,32 рубля.

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в четверг сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в частности, что они обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.