МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются на фоне неопределенности по поводу геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Рубль и российские акции усилили падение из-за ситуации на Украине

По состоянию на 11.58 мск британский FTSE 100 снижался на 0,45% — до 7571,75 пункта, французский CAC 40 рос на 0,14%, до 6976,1 пункта, немецкий DAX уменьшался на 0,03%, до 15364,5 пункта.

Европейские инвесторы все еще в сомнениях относительно дальнейшего развития отношений между Украиной и Россией. Рынки опасаются эскалации конфликта, которая может повлиять на поставки и экономику в целом.

Кроме того, инвесторы оценивают сезон финансовой отчетности. Многие компании отчитались сильными результатами, однако некоторые из них сообщили о проблемах и снижении прогноза на 2022 год. После публикации отчетов Heineken и Kraft Heinz акции компаний дорожают на 0,9% и 0,44% соответственно. А бумаги таких компаний, как Airbus и Nestle, дешевеют после публикации результатов за 2021 год на 1,12% и 0,14% соответственно.