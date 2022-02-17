МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в четверг сократил темпы падения, но продолжает оставаться в существенном минусе под давлением геополитической обстановки и в связи с уходом мировых инвесторов от риска, индекс Мосбиржи падает в пределах 2%, следует из данных торгов. Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене на неопределенности

Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в четверг сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в частности, что они обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.

Индекс Мосбиржи к 15.20 мск падает на 1,99% — до 3573,97 пункта, в ходе сегодняшних торгов падал более чем на 3% и опускался до 3529,25 пункта. Долларовый индекс РТС падает на 2,37%, до 1488,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается в то же время на 38 копеек, до 75,63 рубля, курс евро – на 30 копеек, до 86 рублей.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,52%, до 93,37 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются в пределах 0,5%.

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

"Российский фондовый рынок сегодня вновь находится под негативом геополитики, что отражается в росте 5-летних CDS (стоимость страховки от дефолта — ред.) на Россию. Аутсайдером в данной ситуации выступает финансовый сектор", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Под давлением бумаги банковского сектора: обыкновенные акции Сбербанка падают на 3,86%, привилегированные — теряют 2,81%, падают также акции ВТБ (-2,71%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,95%).

Также в существенном минусе торгуются акции "Яндекса" (-4,22%) и расписки VK (-3,61%).

Динамику значительно лучше рынка демонстрируют "защитные" бумаги золотодобытчиков: Polymetal (+4,14%) и "Полюс" (+2,84%).

ПРОГНОЗЫ

"В ближайшее время ожидаем сохранение повышенной волатильности на фондовых площадках. Краткосрочный ориентир по индексу Мосбиржи составляет 3450-3700 пунктов", — считает Дмитрий Постоленко из компании "Сбер Управление активами".

Постоленко добавляет, что вчерашний протокол последнего заседания ФРС США еще раз показал, что вскоре будет повышена процентная ставка, и регулятор продолжит следить за уровнем инфляции. Он поясняет, что основное беспокойство инвесторов связано с тем, что слишком резкое повышение ставки может повлиять на темпы восстановления экономики и еще больше дестабилизировать мировые торговые площадки.

Эксперты Альфа-банка отмечают, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят ситуацию вокруг России и Украины. Они добавляют, что российский рынок акций остается крайне чувствителен к новостному потоку, который и будет определять направление его движения.

Соловьев в свою очередь ожидает сохранения коррекционных настроений на российском фондовом рынке во второй половине торгов из-за ухудшения внешнего фона.