МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы падают в четверг на снижении аппетита к риску из-за напряженной ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи частично отыграл дневные потери и снижается в пределах 2%

По состоянию на 15.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,28% — до 34753 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 14526,09 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4453,5 пункта.

Инвесторы воздерживаются от риска в свете сохранения геополитической напряженности вокруг Украины. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в четверг сообщают об обстрелах со стороны украинских силовиков, в частности, что они обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра.

Вместе с тем, инвесторы ожидают публикацию статистики по США. В четверг будут опубликованы данные о числе новостроек и заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что число новых домов в США снизилось в январе до 1,76 миллиона новостроек. Кроме того, эксперты ожидают снижения числа заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю до 219 тысяч с 223 тысяч.