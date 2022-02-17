На 16.22 мск курс доллара рос до 75,97 рубля, курс евро - до 86,3 рубля
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг широко колеблется в минусе против доллара и евро, отыгрывая возросшую геополитическую волатильность, следует из данных торгов. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков добавляет давления на рубль.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск рос на 72 копейки, до 75,97 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 86,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Российская валюта в четверг вернулась к снижению после восстановления в предыдущие несколько дней. Геополитические риски опять стали основным фактором возросшей курсовой волатильности.
В частности, в четверг представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Украинские военные, в свою очередь, заявили в четверг об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе.
Подобные инциденты происходят регулярно на протяжении последних 7 лет, однако в текущей непростой геополитической обстановке многие опасаются, что один из них может спровоцировать эскалацию данного конфликта, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
На этом фоне рубль проваливался до минимумов четверга: доллар взлетал почти на 1,5 рубля до 76,72 рубля. Однако он довольно быстро растерял большую часть этого роста. Немаловажную роль в такой динамике сыграли новые заявления представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил он. А первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации.
При этом рыночная конъюнктура несколько ухудшилась с точки зрения рубля. Так, марка Brent падает на 1,2% до 93,7 доллара за баррель. Нефть дешевеет на рисках возникновения переизбытка сырья в свете успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.
При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 95,7 пункта.
Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций после двухдневного отскока вверх от минимума с февраля 2016 года опять падает. Это добавляет давление на курс рубля.
Между тем, международные резервы РФ с 4 по 11 февраля увеличились на 0,7% и повторили исторический максимум в 639,6 миллиарда долларов.
В итоге, доллар и евро растут на 0,9% и на 0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Геополитические новости продолжают определять динамику российских активов, и высокая волатильность курса рубля в ближайшее время сохранится, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Мы продолжаем ожидать движения курса доллара ниже 75 рублей при улучшении геополитического фона, но, учитывая последние новости, вряд ли мы сегодня увидим такую динамику", — добавляет он.
Доллар, немного не дойдя до вершины вторника — 76,8 рубля, резко замедлил рост, отмечает Бабин.
"Если курс превысит уровень 76,8 рубля, увеличится вероятность новой атаки на уровень 78 рублей. Если же мировые рынки продолжат повышаться, а геополитическая ситуация не ухудшится, доллар может проверить на прочность поддержку 75,4 рубля", — добавляет он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220217/836091095.html