МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг широко колеблется в минусе против доллара и евро, отыгрывая возросшую геополитическую волатильность, следует из данных торгов. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков добавляет давления на рубль. Фьючерсы Уолл-стрит падают на снижении аппетита к риску

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.22 мск рос на 72 копейки, до 75,97 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 86,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

Российская валюта в четверг вернулась к снижению после восстановления в предыдущие несколько дней. Геополитические риски опять стали основным фактором возросшей курсовой волатильности.

В частности, в четверг представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Украинские военные, в свою очередь, заявили в четверг об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской в Донбассе.

Подобные инциденты происходят регулярно на протяжении последних 7 лет, однако в текущей непростой геополитической обстановке многие опасаются, что один из них может спровоцировать эскалацию данного конфликта, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На этом фоне рубль проваливался до минимумов четверга: доллар взлетал почти на 1,5 рубля до 76,72 рубля. Однако он довольно быстро растерял большую часть этого роста. Немаловажную роль в такой динамике сыграли новые заявления представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова. Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил он. А первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации.

При этом рыночная конъюнктура несколько ухудшилась с точки зрения рубля. Так, марка Brent падает на 1,2% до 93,7 доллара за баррель. Нефть дешевеет на рисках возникновения переизбытка сырья в свете успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 95,7 пункта.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций после двухдневного отскока вверх от минимума с февраля 2016 года опять падает. Это добавляет давление на курс рубля.

Между тем, международные резервы РФ с 4 по 11 февраля увеличились на 0,7% и повторили исторический максимум в 639,6 миллиарда долларов.

В итоге, доллар и евро растут на 0,9% и на 0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Геополитические новости продолжают определять динамику российских активов, и высокая волатильность курса рубля в ближайшее время сохранится, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Мы продолжаем ожидать движения курса доллара ниже 75 рублей при улучшении геополитического фона, но, учитывая последние новости, вряд ли мы сегодня увидим такую динамику", — добавляет он.

Доллар, немного не дойдя до вершины вторника — 76,8 рубля, резко замедлил рост, отмечает Бабин.

"Если курс превысит уровень 76,8 рубля, увеличится вероятность новой атаки на уровень 78 рублей. Если же мировые рынки продолжат повышаться, а геополитическая ситуация не ухудшится, доллар может проверить на прочность поддержку 75,4 рубля", — добавляет он.