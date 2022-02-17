МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на отказе инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,87% — до 7537,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 6946,82 пункта, немецкий DAX — на 0,67%, до 15267,63 пункта.

После небольшого подъема оптимизма в среду инвесторы вновь предпочитают избегать покупки рисковых активов, что связано с сохраняющейся геополитической неопределенностью. На этом фоне укрепляются надежные доллар и золото, а американские биржи и курс евро торгуются в минусе.

Больше остальных индексов в четверг потерял FTSE, что связано с падением цен на нефть на 2%. На этом фоне акции таких британских энергетических компаний как BP и Shell подешевели на 1,5% и 1,3% соответственно.

Трейдеры также оценивали и корпоративные новости. Так, Airbus сообщил, что по итогам прошлого квартала его чистая прибыль выросла на 2% и составила 1,6 миллиарда евро в годовом выражении, а квартальная выручка – снизилась на 14% до 17 миллиарда. Акции Airbus подешевели на 1,3%.