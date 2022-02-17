МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, подорожали лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 5,99% — до 7,44 доллара, "Новатэка" — на 5,71%, до 203,1 доллара, "Лукойла" — на 4,32%, до 88,64 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,56% — до 8,57 доллара, "Газпром нефти" — на 3,03%, до 33,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" опустились в цене на 3,04% — до 28,66 доллара, НЛМК — на 3,97%, до 30,02 доллара, "Северстали" — на 4%, до 21,1 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ снизилась на 7,01% — до 1,14 доллара, Сбербанка — на 5,51%, до 14,07 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 5,64% — до 67,94 доллара.

Расписки АФК "Система" подешевели на 3,95% — до 5,35 доллара, "Ленты" — поднялись в цене на 7,14%, до 2,4 доллара, "Магнита" — подешевели на 5,1%, до 14,79 доллара.