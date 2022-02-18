ВАШИНГТОН, 18 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном подешевели на бирже Лондона

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,78% — до 34312,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,88% — до 13716,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,12%, до 4380,26 пункта.