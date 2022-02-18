МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет более чем на 1% на старте утренней сессии пятницы, пытаясь компенсировать существенное снижение четверга, следует из динамики торгов. Биржи США закрылись снижением индексов

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск повышается на 1,2%, до 3553,34 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов четверга опустился на 3,71%, до 3511,08 пункта.

Цена нефти марки Brent дешевеет на 0,54%, до 92,47 доллара за баррель. Американские фондовые индексы существенно упали в четверг, однако в пятницу утром фьючерсы Уолл-стрит торгуются с умеренным повышением.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).