МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром коррекционно снижается после достижения торговым днем ранее 1900 долларов за унцию впервые с июня, свидетельствуют данные торгов. Нефть падает в цене на перспективах увеличения предложения

По состоянию на 8.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,65 доллара, или на 0,4% — до 1894,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,13%, до 23,91 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее цена на золото превысила отметку в 1900 долларов за унцию впервые с июня 2021 года.

Спрос на золото поддерживался геополитическими рисками, связанными с ситуацией вокруг Украины. Традиционно, золото считается активом-убежищем.

Кроме того, снижение стоимости драгоценного металла в пятницу поддерживается ростом индекса доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на 0,06%, до 95,85 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.