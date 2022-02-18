МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром растет на фоне замедления темпов ее добычи, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота откатывается назад в пятницу утром

По состоянию на 8.48 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,77%, до 4,5345 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,64% — до 9929 долларов, алюминия выросла на 0,37%, до 3268 долларов, цинка — на 0,61%, до 3606 долларов.

Медь дорожает, поскольку медленная добыча и низкие запасы поддерживают цены на промышленный металл. "Высокие цены на энергоносители увеличивают затраты на добычу металла, приводя к остановке производства и снижению запасов на складах по всему миру", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Fitch Solutions.