МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале основной торговой сессии пятницы растет и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитического фона, а также благодаря стабильному внешнему фону; курс доллара опустился ниже 76 рублей, следует из данных торгов. Финансист дал прогноз, когда доллар снова будет по 70 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 мск снижается на 47 копеек, до 75,81 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 86,17 рубля.

Индекс Мосбиржи растет в пределах 1%. А индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, прибавляет 0,12%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,73%, до 92,29 доллара за баррель.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. Российская сторона в свою очередь предложила для встречи даты конца следующей недели.

Егор Жильников из Промсвязьбанка отмечает благоприятный внешний фон для укрепления рубля: фьючерсы на американские индексы США торгуются в плюсе, стоимость нефти марки Brent находится на комфортных для рубля значениях – в коридоре 92-94 долларов за баррель.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" не исключает, что сегодня валютная пара доллар-рубль вновь попробует протестировать на прочность сильную поддержку на отметке 75 рублей.

"Мы считаем, что курс доллара может завершить неделю у нижней границы диапазона 75-77 рублей за доллар в случае отсутствия геополитических шоков", — прогнозирует Жильников.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев добавляет, что в конце недели курс рубля продолжит реагировать на внешний фон и сырьевую конъюнктуру.