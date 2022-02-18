На 10.31 мск курс доллара падал до 75,81 рубля, курс евро - до 86,17 рубля
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале основной торговой сессии пятницы растет и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитического фона, а также благодаря стабильному внешнему фону; курс доллара опустился ниже 76 рублей, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 мск снижается на 47 копеек, до 75,81 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 86,17 рубля.
Индекс Мосбиржи растет в пределах 1%. А индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, прибавляет 0,12%.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,73%, до 92,29 доллара за баррель.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. Российская сторона в свою очередь предложила для встречи даты конца следующей недели.
Егор Жильников из Промсвязьбанка отмечает благоприятный внешний фон для укрепления рубля: фьючерсы на американские индексы США торгуются в плюсе, стоимость нефти марки Brent находится на комфортных для рубля значениях – в коридоре 92-94 долларов за баррель.
Алексей Антонов из "Алор Брокер" не исключает, что сегодня валютная пара доллар-рубль вновь попробует протестировать на прочность сильную поддержку на отметке 75 рублей.
"Мы считаем, что курс доллара может завершить неделю у нижней границы диапазона 75-77 рублей за доллар в случае отсутствия геополитических шоков", — прогнозирует Жильников.
Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев добавляет, что в конце недели курс рубля продолжит реагировать на внешний фон и сырьевую конъюнктуру.
https://1prime.ru/Financial_market/20220218/836094889.html