МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций просели после сообщения Минобороны России о масштабных учениях с пуском баллистических ракет, индекс Мосбиржи снова опустился ниже 3500 пунктов, следует из данных торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно в пятницу

По состоянию на 12.08 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,56% — до 3491,37 пункта. При этом основные торги пятницы индекс открыл ростом в пределах 1% и до новостей об учениях еще находился в символическом плюсе.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.08 мск опускался на 32 копейки — до 75,96 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,37 рубля. При этом до новостей об учениях рубль был крепче: доллар стоил 75,73 рубля, евро — 86,1 рубля.

В субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны.