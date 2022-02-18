МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно растут на сильных финансовых результатах компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи усилил снижение на сообщении Министерства обороны России

По состоянию на 12.53 мск британский FTSE 100 рос на 0,21% — до 7553,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 6977,17 пункта, немецкий DAX уменьшался на 0,05%, до 15256,26 пункта.

В пятницу европейские инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний за 2021 год и четвертый квартал. После сильных результатов акции Renault и Eni дорожают на 0,8% и 0,7% соответственно. Обе компании получили по итогам прошлого года чистую прибыль после убытка в 2020 году.

Кроме того, трейдеры обратили некоторое внимание на статданные по Великобритании, которая не входит в зону евро. Так, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 1,9% в годовом выражении и на 9,1% в месячном. Аналитики ожидали показатели на уровне 1% и 8,7% соответственно.

"Росту показателей в начале 2022 года, вероятно, способствовало как ослабление осторожности потребителей, поскольку число случаев заражения COVID-19 упало с высокого уровня декабря, так и возвращение к более нормальным моделям расходов", — прокомментировали газете Wall Street Journal экономисты EY Item Club.