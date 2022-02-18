К 12.53 мск FTSE 100 рос до 7553,46 пункта, CAC 40 - до 6977,17 пункта, DAX падал до 15256,26 пункта
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно растут на сильных финансовых результатах компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.53 мск британский FTSE 100 рос на 0,21% — до 7553,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 6977,17 пункта, немецкий DAX уменьшался на 0,05%, до 15256,26 пункта.
В пятницу европейские инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний за 2021 год и четвертый квартал. После сильных результатов акции Renault и Eni дорожают на 0,8% и 0,7% соответственно. Обе компании получили по итогам прошлого года чистую прибыль после убытка в 2020 году.
Кроме того, трейдеры обратили некоторое внимание на статданные по Великобритании, которая не входит в зону евро. Так, объем розничных продаж в стране в январе вырос на 1,9% в годовом выражении и на 9,1% в месячном. Аналитики ожидали показатели на уровне 1% и 8,7% соответственно.
"Росту показателей в начале 2022 года, вероятно, способствовало как ослабление осторожности потребителей, поскольку число случаев заражения COVID-19 упало с высокого уровня декабря, так и возвращение к более нормальным моделям расходов", — прокомментировали газете Wall Street Journal экономисты EY Item Club.
https://1prime.ru/Financial_market/20220218/836096157.html