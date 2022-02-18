МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем снижается по отношению к евро в ожидании статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи усилил снижение на сообщении Министерства обороны России

По состоянию на 13.08 мск курс евро к доллару растет до 1,1367 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,136 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,14 иены за доллар со 114,93 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,05%, до 95,76 пункта.

В пятницу днем валютные инвесторы находятся в ожидании статданных по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США, которое, по мнению аналитиков, в январе снизилось на 1% по сравнению с показателем декабря — до 6,1 миллиона.

Кроме того, американская валюта находится под давлением рисковых настроений инвесторов, которые оценивают перспективы снижения геополитической напряженности. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. Лавров, в свою очередь, предложил даты конца следующей недели для встречи.

"Потенциальная встреча может означать, что ситуация на рынках останется стабильной в выходные дни", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики MUFG Bank.