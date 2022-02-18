МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций не удержался в плюсе после утреннего отскока и продолжил падение четверга на фоне геополитических опасений. Сползание рынка нефти в направлении ключевой отметки 90 долларов за баррель добавляет давления на стоимость российских акций перед выходными. Цены на газ в Европе снижаются на 1,4-5,6% днем в пятницу

Рублёвый индекс Мосбиржи к 15.33 мск снижался на 0,43%, до 3495,81 пункта, а долларовый индекс РТС повышался на 0,18%, до 1452,68 пункта. Падение доллара на 50 копеек до 75,78 рубля обуславливает различие в динамике основных индексов.

ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок после попыток восстановления, предпринятых с утра, опять пошел вниз, отыгрывая геополитические риски.

Так, на фоне сохранения напряженности на линии разграничения в Донбассе, инвесторы обратили внимание на сообщения Минобороны о том, что в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Рыночная конъюнктура также ухудшилась – из-за дешевеющей нефти. Стоимость марки Brent падает на 2% до 91,1 доллара за баррель. Цены на нефть падают второй день подряд на опасениях возникновения дополнительного предложения на рынке по итогам переговоров по ядерной сделке Ирана.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,1%, до 95,8 пункта, что оказывает давление на аппетит к риску.

В то же время, западные фондовые индексы и фьючерсы прибавляют в рамках коррекции после падения из-за геополитического обострения накануне.

В лидерах падения цены на российском рынке — расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,8%), Ozon (-1,5%), акции "Магнита" (-2,7%), "Акрона" (-2,2%), "Роснефти" (-1,6%). Прибавляют в цене акции "Самолета" (+4,1%), ЦИАНа (+1,5%), "Северстали" (+1,5%), бумаги ПИКа (+1,5%).

ПРОГНОЗЫ

Свежих идей для покупок на российском рынке акций пока нет, считает Александр Осин из "Фридом финанса".

"Причина распродаж — традиционные опасения, связанные со снижением ликвидности торгов в период длинных выходных в США (в понедельник там отмечается День президентов). К закрытию недели индекс Мосбиржи будет в диапазоне 3475–3525 пунктов", — добавляет он.

Сегодня "фактор пятницы" может вновь выступить серьезным драйвером снижения рублевых активов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На фоне большой геополитической неопределенности многие могут воздержаться от покупок или сократить позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных", — добавляет он.