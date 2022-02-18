МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу продолжает умеренно укрепляться к бивалютной корзине, игнорируя снижение стоимости нефти и нестабильную геополитическую обстановку, следует из данных торгов. Российский рынок акций опять в минусе из-за геополитических опасений

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск снижается на 46 копеек, до 75,82 рубля, курс евро — на 47 копеек, до 86,1 рубля. В ходе торгов рубль максимально укреплялся до отметок 75,63 рубля к доллару и 85,94 рубля к евро.

РУБЛЬ ИГНОРИРУЕТ НЕГАТИВ

Нефть марки Brent дешевеет на 1,95%, до 91,15 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи теряет в пределах 0,7%.

"Геополитика остается ключевым фактором динамики рублевых активов. Продолжает поступать информация о периодических взаимных обстрелах вдоль линии соприкосновения между силами самопровозглашенных республик и правительственными войсками на востоке Украины", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Минобороны РФ сообщило, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Тем не менее надежды на стабилизацию геополитической напряженности остаются. В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе. Российская сторона в свою очередь предложила для встречи даты конца следующей недели.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю на 0,6% и 0,5% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"От более сильного ослабления рубль продолжает защищать отсутствие покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. На стороне рубля выступает также фактор налогового периода, который может усилить свое влияние на следующей неделе", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Однако он считает, что геополитическая ситуация еще может преподнести ряд неприятных сюрпризов российским активам, и говорить об устойчивом снижении пары доллар-рубль к отметке 75 рублей пока не приходится.

Владимир Зотов из Уральского банка реконструкции и развития ожидает, что на фоне новостей вокруг Украины следующая неделя может пройти для рубля также нервно, а валютная пара доллар-рубль будет колебаться в диапазоне 75,5-77 рублей.

"Рубль сильно недооценен на фоне нестабильной геополитической обстановки. Нефть марки Brent продолжает находиться выше ключевой отметки в 90 долларов за баррель, а ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ окажут поддержку рублю",- говорит в свою очередь инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

Он ожидает, что даже незначительное улучшение геополитического фона окажет поддержку рублю и национальная валюта сможет укрепиться до уровней 74-74,5 рубля за доллар.