МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль быстро растерял около 40 копеек роста и перешел к краткосрочному падению после заявлений об эвакуации населения ДНР в Россию, следует из данных Московской биржи. Запасы золота в резервах Банка России за январь снизились на 0,14%

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.35 мск пятницы снижался на 1 копейку, до 76,27 рубля, евро повышался на 3 копейки, до 86,6 рубля.

На новостях доллар и евро максимально дорожали в пятницу до 76,32 рубля и до 86,65 рубля соответственно. До выхода новостей они стоили 75,85 рубля и 86,1 рубля соответственно.

ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.