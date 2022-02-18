МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПАДАЕТ НА 3,2% И УШЕЛ НИЖЕ 3400 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 27 ЯНВАРЯ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР В РОССИЮ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220218/836098555.html
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПАДАЕТ НА 3,2% И УШЕЛ НИЖЕ 3400 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 27 ЯНВАРЯ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР В РОССИЮ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220218/836098555.html
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