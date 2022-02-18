2022-02-18T17:16:15+03:00

2022-02-18T17:16:34+03:00

2022-02-18T17:16:15+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220218/836098555.html

Индекс Мосбиржи ушел ниже 3400 пунктов впервые с 27 января

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПАДАЕТ НА 3,2% И УШЕЛ НИЖЕ 3400 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 27 ЯНВАРЯ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР В РОССИЮ — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 18.02.2022

индексы, рынки, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60