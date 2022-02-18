МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу преимущественно растут после сильной статистики по рынку недвижимости, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций опять в минусе из-за геополитических опасений

По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,19% — до 34378,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,06% — до 13708,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,19%, до 4388,8 пункта.

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в январе выросло на 6,7% по сравнению с показателем декабря – до 6,5 миллиона, в то время как аналитики ожидали снижения показателя.

Кроме того, рост индексов обусловлен коррекцией – в четверг они упали на 2-3% под давлением геополитической неопределенности. Неделю же американские биржи могут закрыть умеренным снижением на 0,5-1,2%.

Трейдеры в пятницу также оценивают корпоративные новости. Акции видеостриминговой Roku обвалились в цене на 22% после сообщений компании о негативном влиянии сбоев в цепочках поставок на ее продажи. Бумаги сети ресторанов быстрого питания Shake Shack подешевели на 3% из-за не оправдавшей ожидания выручки за прошлый квартал.

На следующей неделе инвесторы ждут вторую оценку роста ВВП США. Аналитики прогнозируют, что за четвертый квартал американская экономика выросла на 7%, а не на 6,9%, как показала предварительная оценка.