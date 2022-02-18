МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы упал на 3,35% на новостях об эвакуации населения ДНР и ЛНР, обновив минимум более чем за три недели, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов упал на 3,35% — до 3393,91 пункта, а в ходе торгов опускался до 3371,05 пункта – минимума с 27 января. Долларовый индекс РТС на закрытии обвалился на 4,05% — до 1391,31 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи потерял 4,3%, а РТС – 5,4%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 19.01 мск рос на 77 копеек – 77,05 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 87,35 рубля.