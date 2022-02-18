МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы упал на 3,35% на новостях об эвакуации населения ДНР и ЛНР, обновив минимум более чем за три недели, следует из данных Московской биржи. Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов упал на 3,35% — до 3393,91 пункта, а в ходе торгов опускался до 3371,05 пункта – минимума с 27 января. Долларовый индекс РТС на закрытии обвалился на 4,05% — до 1391,31 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи потерял 4,3%, а РТС – 5,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.01 мск рос на 77 копеек – 77,05 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 87,35 рубля.