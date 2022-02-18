МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы упал на 3,35% на новостях об эвакуации населения ДНР и ЛНР, следует из данных Московской биржи. Центробанк продолжает бой за запрет криптовалюты в России

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов упал на 3,35% — до 3393,91 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,05%, до 1391,31 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 4,3%, а РТС – на 5,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.14 мск рос на 90 копеек – до 77,18 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 87,35 рубля.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,74% — до 92,28 доллара за баррель.

"Российский рынок акций завершал неделю активным снижением на фоне усиления тревожных сигналов с востока Украины, в частности сообщений об эвакуации части населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР на территорию России. В условиях роста напряженности многие предпочли зафиксировать прибыль перед наступлением выходных", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Внешний рыночный фон также не благоприятствовал покупкам, большинство европейских площадок также завершали неделю в красной зоне, отмечает он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Северсталь" в пятницу опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года, которые в целом оказались ожидаемо сильными, отмечает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Кроме этого совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал 2021 года в размере 109,81 рубля, дивидендная доходность на текущий момент составляет 6,8%, обращает внимание аналитик.

По акциям "Северстали" он сохраняет рекомендацию "покупать", целевая цена аналитиков Промсвязьбанка — 1769 рублей за акцию. К закрытию основных торгов акции "Северстали" прибавили 1,56%.

"Аутсайдерами торгов стали бумаги и технологического сектора. Несмотря на сильное падение, акции Ozon (-8,3%) и "Яндекса" (-6,08%) так и не вернулись к минимумам конца декабря", — отмечает Головинов.

Также в лидерах падения – акции "Детского мира" (-5,91%), акции АФК "Система" (-5,64%), расписки HeadHunter Group (-5,53%), акции "Роснефти" (-5,4%) и акции "Алросы" (-5,17%).

Сильное снижение продемонстрировал финансовый сектор: расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,75%), бумаги Сбербанка (префы опустились на 4,2%, обыкновенные акции – на 4,08%), акции ВТБ (-3,65%) и акции Московской биржи (-3,17%).

Также в лидерах роста – расписки Ozon (+11,35%), обыкновенные акции "Мечела" (+10,47%), расписки HeadHunter Group (+5,97%), акции "Распадской" (+5,5%), ДВМП (+5,28%), а также обыкновенные акции Сбербанка (+5,26%), акции "Магнита" (+5,26%).

ПРОГНОЗЫ

Кроме геополитики в фокусе внимания участников торгов в начале недели останутся сигналы мировых ЦБ, цены на нефть, общерыночный аппетит к риску, отмечает Бахтин.

"Из важной статистики и событий понедельника отметим первые февральские оценки индексов экономической активности PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны, Великобритании, а также решение по базовой кредитной ставке Народного Банка Китая", — добавляет он.

"Краткосрочно прогнозируется сохранение повышенной волатильности в рублевых активах. В случае, если в предстоящие выходные не произойдет дальнейшей эскалации на востоке Украины российский рынок акций может вновь перейти к активному восстановлению", — говорит аналитик.

По его оценкам, 21 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3300-3500 пунктов.

Рынок в ближайшие сессии может быть склонен к движению в район минимумов этого года, к 3158 и 1260 пунктам по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". В целом индексы остаются в рамках краткосрочных боковиков, ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3270-3500 пунктов.