МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) заметным снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" сократилась на 6,27% — до 6,97 доллара, "Новатэка" — на 4,85%, до 193,25 доллара, "Лукойла" — на 5,1%, до 84,12 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 5,9% — до 8,07 доллара, "Газпром нефти" — на 1,49%, до 33,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" опустились в цене на 2,41% — до 27,97 доллара, НЛМК — на 1,87%, до 29,46 доллара, "Северстали" — на 0,66%, до 20,96 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшилась на 5,09% — до 1,08 доллара, Сбербанка — на 7,85%, до 12,97 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 9,04% — до 61,8 доллара.

Расписки АФК "Система" подешевели на 6,82% — до 4,99 доллара, "Ленты" — на 5,42%, до 2,27 доллара, "Магнита" — на 2,33%, до 14,44 доллара.