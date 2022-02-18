МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением на 0,3-1,5%, а по итогам недели упали в пределах 2,5%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,32% — до 7513,62 пункта, французский CAC 40 — на 0,25%, до 6929,63 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 15042,51 пункта.

По итогам недели FTSE упал на 2%, CAC 40 – на 1,2%, DAX – на 2,5%. Рынки демонстрировали сильную волатильность на фоне геополитической напряженности. Инвесторы в основном предпочитали не рисковать, скупая традиционно надежные активы, такие как золото. В четверг стоимость драгметалла впервые с июня прошлого года преодолела "круглую" отметку 1900 долларов за унцию.

По словам главного инвестиционного директора RDM Financial Group Майкла Шелдона (Michael Sheldon), при сохранении геополитических рисков спрос на активы-убежища будет расти еще больше.

На следующей неделе инвесторы ждут публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне за январь. Аналитики полагают, что годовая инфляция ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения Евростата 5,1%, как и показала предварительная оценка.