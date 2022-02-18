МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют однозначной динамики в пятницу вечером, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг спроса и предложения, при этом котировки могут показать первое снижение после восьми недель роста, свидетельствуют данные торгов. Рубль ощутимо падает на фоне эскалации в Донбассе

По состоянию на 21.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,3% — до 93,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,28%, до 91,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти по итогам недели может показать первое снижение после восьми недель роста подряд. Рынки оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти.

"Учитывая угрозы как со стороны предложения, так и со стороны спроса в уравнении рыночного баланса, волатильность нефтяных цен, скорее всего, сохранится", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Third Bridge Питера Мак-Нелли (Peter McNally).

Влияние геополитических факторов на стоимость нефти сохраняется, при этом базовые факторы рынка указывают на дефицит, отмечает эксперт.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 18 февраля их число увеличилось на 4, до 520 агрегатов.