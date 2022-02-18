МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексам Мосбиржи и РТС, а также — курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рост экономики России в 2021 году составил 4,7%, подсчитали в Росстате

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут на следующей неделе на 2,7% — до 3485 пунктов и на 4,2% до 1449 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет на 2 доллара до 91,6 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,135 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара упадет на следующей неделе на 1,9 рубля — до 75,4 рубля, евро – тоже на 1,9 рубля, до 85,6 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Текущие ожидания рынков сводятся к повышению базовой процентной ставки в США в марте на 25 б.п. и общего повышения ставки в текущем году на 1,5 п.п. Пока влияние ожиданий по ФРС на рынки не выглядит катастрофичным, но в таких условиях продолжить полноценный рост будет трудно", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ждет сохранения консервативного настроя на внешних рынках — в фокусе на следующей неделе предварительные PMI по Европе и США (понедельник-вторник) и январские данные по потребительской инфляции, доходам и расходам потребителей в США (пятница).

Выходящая макростатистика в мире все больше будет нервировать игроков на мировых фондовых площадках, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Скорее всего, данные будут, с одной стороны, указывать на сохранение проинфляционных тенденций, а с другой стороны, деловая активность будет показывать некоторые признаки замедления, полагает он.

"Центробанкам придется выбирать момент и масштаб ужесточения ДКП, таким образом, на рынках будет поддерживаться неопределенность в этом отношении. Мы ожидаем, что это будет выражаться в "качелях" после распродаж в отдельные сессии на фоне опасений инфляции можно ожидать откатов на статистических данных по деловой активности", — говорит аналитик.

"Нефть и другие сырьевые товары торгуются на многолетних максимумах. Вероятно, в среднесрочной перспективе цены могут быть ниже текущих. На предстоящей неделе мы не ждем заметных ценовых изменений. Нефть продолжит торговаться чуть выше 90 долларов за баррель", — допускает он.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ ВОЛАТИЛЬНЫМ

Рубль по-прежнему будет находиться во власти внешнеполитических рисков, полагает Манько. "Разрешение текущего кризиса может произойти на следующей неделе, однако, также может еще затянутся на несколько месяцев. Базовый сценарий РИА Рейтинг — это продолжение кризиса в краткосрочной перспективе. На новостях возможны как резкие укрепления рубля, так и ослабления. Вероятно, курс к доллару большую часть недели будет выше 76 рублей", — добавляет он.

Рубль подвержен высокой волатильности, но пока его поддерживают высокие цены на нефть, отсутствие покупок в рамках бюджетного правила и налоговый период, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции". "Кроме того, постепенно снижается острота восприятия западной риторики. Поэтому при первых признаках улучшения ситуации курс российской валюты стремится к укреплению", — добавляет он.

Динамика российских активов на грядущей неделе продолжит определяться геополитическими новостями, и можно ожидать повышенных уровней волатильности на российском рынке, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В целом пока сложно ожидать разрешения геополитической ситуации в ближайшее время, и инвесторам остается лишь подготовиться к очередной волатильной неделе на рынке. Фактор налогового периода начнет оказывать более выраженную поддержку рублю. Тем не менее на фоне текущей геополитической ситуации вряд ли курсу удастся на следующей неделе опуститься к 75 рублям за доллар даже в условиях повышенных цен на энергоресурсы", — добавляет он. Центробанк продолжает бой за запрет криптовалюты в России

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Предстоящая торговая неделя, которая будет для российского рынка сокращенной из-за празднования Дня защитника Отечества, может сохранить фокус рынков на геополитическом факторе, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На следующей неделе я ожидаю небольшого роста рынка. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что направил письмо министру Лаврову с предложением личной встречи на следующей неделе. Перед этой встречей возможен ограниченный спрос на акции. По мере приближения дивидендного сезона спрос на дивидендные акции будут усиливаться. Сильного роста рынка я не жду из-за неустойчивой ситуации на американском фондовом рынке", — говорит Андрей Верников из "Универ Капитала".

Геополитические риски сохраняются на высоком уровне, однако рынки продолжат сосредотачиваться на факте продолжения переговоров между Россией и коллективным Западом, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Российские акции непосредственно зависят от геополитического фона, поэтому пока можно предполагать лишь повышенную волатильность. Впрочем, постепенно инвесторы привыкают к мысли, что риторика условного запада далеко не является отражением реальных намерений РФ", — считает Кочетков.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что индекс Мосбиржи может снова опуститься в диапазон 3200–3300 пунктов в случае, если новостной фон будет резко негативным. В отсутствие давления со стороны СМИ, индекс Мосбиржи, вероятнее всего, окажется в диапазоне 3400 – 3600 пунктов, не исключает он.

Локтюхов надеется, что предстоящая на неделе встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова сможет ослабить давление на "фишки" и, как следствие, будет способствовать восстановлению отечественного рынка акций, выглядящего по-прежнему сильно недооцененным. "Поймай ракету": как узнать, что акции компании вот-вот взлетят в цене

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Среди российских активов под давлением находятся банки, так как в большинстве санкционных списков они фигурируют как главные экономические цели. Соответственно, на новости относительно украинского кризиса акции банков будут реагировать в большей степени. Мы ожидаем небольшого снижения котировок бумаг российских банков", — говорит Манько.

Также на фоне ожидания ужесточения ДКП возможно продолжится снижение акций интернет-компаний. При этом лучше рынка будут выглядеть акции металлургов из-за ожиданий дивидендов и нефтяных компаний, считает эксперт.

Кочетков обращает внимание, что новости из Европы говорят о том, что США могут стать основным поставщиком газа в рамках политического решения. Инвесторам ещё предстоит переосмыслить долгосрочные последствия подобного решения для акций российских экспортёров нефти и газа, добавляет он.

Из корпоративных событий Ващенко отмечает отчетность ММК, "Ленты", ВТБ, "Юнипро", Macy's, Home Depot, Alibaba, Moderna.