События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 февраля
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День Президента — выходной на биржах
|CAD
|Канада — День семьи — выходной на биржах
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|47,6
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|5%
|1,5%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,5
|55,5
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|53,1
|53,6
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|59,8
|59,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|52,2
|53
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|58,7
|58,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|52,3
|52,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|51,1
|52
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|54,2
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|57,3
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|54,1
|16:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,7%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|10:00 мск
|RUB
|Лента — операционные результаты и аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Лента — телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20220221/836113925.html