МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День Президента — выходной на биржах    
  CAD Канада — День семьи — выходной на биржах    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 47,6  
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 5% 1,5%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 55,5 55,5
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 53,1 53,6
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 59,8 59,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 52,2 53
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 58,7 58,7
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 52,3 52,7
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 51,1 52
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 54,2  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 57,3  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 54,1  
16:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,7%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
10:00 мск RUB Лента — операционные результаты и аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Лента — телеконференция менеджмента    