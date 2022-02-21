МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций откатился к уровням закрытия пятницы после роста в пределах 1,5% в начале основной торговой сессии понедельника, следует из динамики торгов на Московской бирже. СМИ: мировые энергокомпании проведут рекордный за 14 лет buy back

Торги на российском рынке акций проходят при повышенной волатильности.

Елисейский дворец ранее в понедельник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.42 мск повышается на 0,1% — до 3396,73 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1395,46 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 62 копейки, до 76,68 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 87,20 рубля.

Цена нефти марки Brent снижается на 0,53%, до 90,91 доллара за баррель. Рынок акций в США сегодня будет закрыт в связи с национальным праздником — Президентским днем.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что индекс Мосбиржи сегодня попытается вернуться в диапазон 3450-3500 пунктов. "На наш взгляд, российский рынок акций в начале недели будет стараться восстановить потери предыдущих дней при снижении страновой премии на фоне новостей, ослабляющих геополитические и санкционные опасения", — поясняет эксперт.

"На рынке сейчас очень много эмоциональных сделок, обусловленных непрерывным потоком новостей, касающихся Украины, угроз санкций и прочего. В таком состоянии инвесторам сложно принимать решения из-за высокой степени неопределенности",- подчеркивает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Алексей Антонов из "Алор Брокер" в свою очередь считает, что утреннее коррекционное повышение российских индексов может прерваться в любой момент, как только появятся сообщения об очередном обострении ситуации вокруг Донбасса. Эксперт по-прежнему видит риски ухода индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов.