МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в понедельник на волне общего рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 55,8 пункта

По состоянию на 12.17 мск британский FTSE 100 рос на 0,41% — до 7543,6 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,31% — до 6910,97 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,11% — до 15057,49пункта.

Рынки реагируют на сообщения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметил Белый дом, встреча рассматривается в продолжение намеченных на 24 февраля контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность контактов Путина и Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать.

С этими новостями связан подъем рисковых настроений в понедельник — инвесторы надеются на урегулирование ситуации вокруг Украины, отмечают аналитики Interactive Investor, которых цитирует газета Wall Street Journal. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

Поддержку европейским площадкам также оказывает статистика. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до пятимесячного максимума в 55,8 пункта с 52,3 пункта в январе.