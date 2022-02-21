МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. СПБ Биржа с 28 февраля вводит новые отраслевые сегменты ценных бумаг, допущенных к торгам в соответствии с правилами листинга — "СПБ Юниоры", "СПБ Новая экономика", сектор ESG и "Адаптационные облигации", говорится в пресс-релизе торговой площадки. Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции восьми российских компаний

"Правилами вводятся новые специализированные сегменты списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в которые включаются ценные бумаги компаний, осуществляющих свою деятельность в определенных отраслях экономики и/или привлекающие инвестиции в области устойчивого развития…", — указывается в пресс-релизе.

Сегмент "СПБ Юниоры" предназначен для ценных бумаг российских эмитентов, осуществляющих деятельность по геологоразведке, и/или добыче и переработке полезных ископаемых на ранних стадиях развития, а также ценных бумаг иностранных эмитентов из горнодобывающего, металлургического секторов и промышленности минеральных удобрений, поясняется там же.

Сегмент "СПБ Новая экономика" предназначен для акций российских и иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, электронной коммерции, телекома, альтернативной энергетики и биотехнологий (в том числе с применением инновационных подходов).

Как сообщает торговая площадка, сектор ESG, состоящий из сегментов "Зеленые облигации", "Социальные облигации", "Облигации устойчивого развития", объединяет облигации эмитентов, реализующих инвестиционные проекты в области экологии, социальной политики и/или устойчивого развития. СМИ: мировые энергокомпании проведут рекордный за 14 лет buy back

Сегмент "Адаптационные облигации" предназначен для облигаций российских эмитентов, реализующих инвестиционные проекты в области устойчивого развития. Проекты должны отвечать таксономии зеленых проектов, утвержденной правительством РФ.

"Введение новых сегментов в правилах листинга необходимо, чтобы четко позиционировать эмитентов, на которых ориентированы эти сегменты и сектор, а также помочь инвесторам найти инструменты в рамках широкого спектра ценных бумаг, включенных в листинг "СПБ Биржи", — приводятся в релизе слова директора департамента листинга и первичного рынка "СПБ Биржи" Оксаны Деришевой.