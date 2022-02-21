МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник обвалился под давлением геополитики, индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 24 января, следует из данных торгов.

Индекс Мосбиржи к 14.11 мск падал на 5,92% — до 3192,54 пункта — минимума с 24 января.

Долларовый индекс РТС в то же время падал на 6,45%, до 1301,53 пункта.

"Сохранение высоких геополитических и санкционных рисков поддерживают негативные настроения (на российском рынке акций — ред.) и подталкивают к росту оценки странового роста: 5-летние российские CDS (стоимость страховки от дефолта — ред.) сегодня достигли 300 пунктов, максимума с марта 2016 года",- говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.