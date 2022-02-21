МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник, в то время как инвесторы продолжают оценивать геополитические риски, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,28% — до 33913 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 13884,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4326 пункта.

Участники торгов воздерживаются от риска в свете сохранения геополитической напряженности. Хотя опасения немного ослабли после того, как Белый дом сообщил, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с президентом США Джо Байденом.

"Рынкам чертовски сложно оценить геополитические риски. В выходные у нас было ухудшение настроений, затем улучшение. Похоже, впереди нас ждет еще одна неделя неопределенности", — цитирует газета Wall Street Journal главного инвестиционного директора британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).