МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа в понедельник вслед за рядом других акций понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков и для резко дешевеющих бумаг "Аэрофлота", "Лукойла", "Распадской" и "Новатэка", следует из сообщений торговой площадки.

Сообщения о понижении границ биржа выпускала с 14.32 до 14.43 мск.

По состоянию на 14.57 мск цены акций "Аэрофлота" на Московской бирже падают на 9,52%, "Лукойла" — на 5,5%, "Распадской" — на 6,49%, "Новатэка" — на 7,44%.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.