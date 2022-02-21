МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник обвалился под давлением геополитики и обострения ситуации на востоке Украины, а индекс Мосбиржи обновил минимальные годовые отметки и вплотную подходил к 3100 пунктам, следует из данных торгов. Доллар подскочил выше 78 рублей

Индекс Мосбиржи к 15.48 мск падает на 7,08% — до 3153,04 пункта (и уже опускался до 3103,34 пункта, минимума с 30 ноября 2020 года). Долларовый индекс РТС в то же время падает на 9,23%, до 1262,87 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,33 рубля, до 78,63 рубля, курс евро – на 1,55 рубля, до 89,10 рубля.

Российский рынок акций падает широким фронтом, а Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров ряда дешевеющих акций. Мосбиржа понизила границу ценового коридора акций "Газпрома"

Американская администрация подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать операции крупных банков России, передают западные СМИ со ссылкой на источники. Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.

На таких новостях, в частности, акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), обладающие серьезным весом в широких индексах, теряют в цене от 7% до 7,5%.

Также в существенном минусе торгуются акции "Новатэка" (-7,62%), расписки VK (-10,93%) и бумаги "Роснефти" (-9,58%).

ПРОГНОЗЫ

По мнению старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, вероятно, сейчас рынком управляют эмоции, и как только появятся положительные новости с политической арены, продажи будут выкуплены.

"Индекс Мосбиржи обновил минимальные годовые отметки на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Говорить о примерных уровнях закрытия сейчас сложно, видны большие "вынужденные" продажи. Российский рынок акций целиком находится под влиянием геополитики", — говорит Дмитрий Александров из "Универ Капитала".

В отсутствие позитивных политических заявлений рынок акций может остаться под давлением до конца дня, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.