Индекс Мосбиржи падает на 7,08%, РТС - на 9,23%, обновляя годовые минимумы
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник обвалился под давлением геополитики и обострения ситуации на востоке Украины, а индекс Мосбиржи обновил минимальные годовые отметки и вплотную подходил к 3100 пунктам, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.48 мск падает на 7,08% — до 3153,04 пункта (и уже опускался до 3103,34 пункта, минимума с 30 ноября 2020 года). Долларовый индекс РТС в то же время падает на 9,23%, до 1262,87 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,33 рубля, до 78,63 рубля, курс евро – на 1,55 рубля, до 89,10 рубля.
Российский рынок акций падает широким фронтом, а Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров ряда дешевеющих акций.
Американская администрация подготовила санкции, запрещающие американским банкам обрабатывать операции крупных банков России, передают западные СМИ со ссылкой на источники. Речь идет о "предварительном" пакете санкций, который будет задействован только в случае приписываемого России "вторжения" на Украину. Подобные планы Россия категорически отвергает.
На таких новостях, в частности, акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), обладающие серьезным весом в широких индексах, теряют в цене от 7% до 7,5%.
Также в существенном минусе торгуются акции "Новатэка" (-7,62%), расписки VK (-10,93%) и бумаги "Роснефти" (-9,58%).
ПРОГНОЗЫ
По мнению старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, вероятно, сейчас рынком управляют эмоции, и как только появятся положительные новости с политической арены, продажи будут выкуплены.
"Индекс Мосбиржи обновил минимальные годовые отметки на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Говорить о примерных уровнях закрытия сейчас сложно, видны большие "вынужденные" продажи. Российский рынок акций целиком находится под влиянием геополитики", — говорит Дмитрий Александров из "Универ Капитала".
В отсутствие позитивных политических заявлений рынок акций может остаться под давлением до конца дня, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
https://1prime.ru/Financial_market/20220221/836118225.html