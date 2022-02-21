МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Роснефти" после их значительного удешевления на торгах в понедельник, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций обновил минимумы года

На 16.04 мск акции "Роснефти" падают в цене на 11,32%, до 460,7 рубля, а ранее в ходе торгов они опускались до 454 рублей.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.02.2022, 15.45 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 420,45) и диапазона оценки рыночных рисков (до 356,47 рубля, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги ROSN (ПАО НК Роснефть)", — говорится в сообщении.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.