МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский индекс волатильности (RVI), или "индекс страха", подскочил в понедельник на 25%, до 85 пунктов впервые с марта 2020 года на геополитических рисках и нервозности инвесторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций обновил минимумы года

К 16:24 мск рублевый индекс Мосбиржи падает на 8,03%, а индекс RVI растет до 85,75 пункта.

"На пике нервозности индекс волатильности RVI, отражающий негативные ожидания по рынку, взлетал к отметке 85 пунктов, впервые с марта 2020 года", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" комментируя рост индекса RVI до 85 пунктов, отмечает, что нахождение индекса выше 50 пунктов зачастую означает панику на рынке и добавляет, что в таких случаях движения бывают зачастую непредсказуемыми.

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Южного военного округа. Уничтожено пять диверсантов ВСУ и две БМП, пишет пресс-служба.