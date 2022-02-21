МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 1,6%  
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль) 95,2 96,5
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (февраль) 96,1 96,6
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (февраль) 95,7 96,5
13:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль) 24 25
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь) 18,3% 18,2%
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 55,5 56
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 51,1  
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль) 51,2 53
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (февраль) 113,8 109,8
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента    
14:00 мск RUB Юнипро — телеконференция менеджмента    
  RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021 и телеконференция менеджмента    