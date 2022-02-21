МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение после просьбы глав ДНР и ЛНР признать независимость республик, доллар подскакивал выше 79 рублей, впервые с 27 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.54 мск понедельника растёт на 1,91 рубля, до 79,21 рубля, курс евро – на 2,12 рубля, 89,67 рубля.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Глава ЛНР вслед за коллегой из ДНР попросил Путина признать независимость своей республики.

До этих сообщений рубль терял к доллару и евро порядка 1,8%.