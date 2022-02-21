МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжает стремительно падать на фоне сохраняющихся внешнеполитических рисков, индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов — впервые с 30 ноября 2020 года, следует из динамики торгов. Доллар достиг 79,47 рубля в ходе заседания Совбеза

Индекс Мосбиржи к 16.56 мск падал на 9%, до 3087,78 пункта — минимума с 24 ноября 2020 года. Долларовый индекс РТС падал на 11,73%, до 1228,05 пункта.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Глава ЛНР вслед за коллегой из ДНР попросил Путина признать независимость своей республики.