МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник продолжает обвальное падение на росте геополитических рисков — индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года, долларовый индекс РТС ушел ниже 1200 пунктов впервые с 9 ноября 2020 года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 18.01 мск рублевый индекс Мосбиржи падал на 11,36% — до 3007, 92 пункта, долларовый индекс РТС — на 14,17%, до 1194,15 пункта.

Ранее в понедельник главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили российского президента Владимира Путина признать независимость своих республик. Совет безопасности РФ под председательством Путина в настоящее время обсуждает этот вопрос.