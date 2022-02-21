МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник на ожиданиях по спросу на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,91%, до 92,22 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,81%, до 90,94 доллара.

Инвесторы переключили внимание с геополитической напряженности на слова главы Saudi Aramco Амина бен Хасан ан-Насер. Ранее в понедельник он отметил, что спрос на сырье растет, что поддержало цены на нефть. Аналитики также считают, что после окончания пандемии спрос на нефть вырастет.

"Спрос будет расти во втором полугодии и он превысит 100 миллионов баррелей в день, если путешествия (туризм и перелеты — ред.) вернутся к норме", — отметил гендиректор Vitol Рассел Харди (Russell Hardy), слова которого приводит агентство Блумберг.

При этом инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. "Опасность заключается в том, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе часть поставок может быть прервана…. Я ожидаю, что рынок продолжит чувствительно реагировать", — приводит агентство слова аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).