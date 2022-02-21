МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, потерял в понедельник более 2% на фоне усиления геополитических рисков, следует из данных Московской биржи.

Российский финансовый рынок в начале недели оказался под сильным давлением со стороны политического фактора из-за обострения ситуации на востоке Украины. В понедельник руководство Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. В этот же день члены Совбеза РФ высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

По итогам торгов, индекс упал на 2,08%, снизившись до уровня 124,33 пункта. В настоящее время индекс RGBI находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в феврале 2016 года. Тогда индикатор опускался до уровня 123,34 пункта.

Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках принял решение не проводить 22 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).