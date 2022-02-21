МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе завершили торги понедельника снижением на 2,4%, почти до 841 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Канцлер Австрии пригрозил России санкциями против "Северного потока - 2"

Стоимость фьючерсов открылась на отметке в 835,4 доллара, первые несколько часов торговой сессии цена была в минусе. В середине торгов котировки вышли в плюс, в моменте рост достигал 3,7%. В целом торги были достаточно волатильны. Ценовой максимум на платформе составил 894,2 доллара, а минимум — 806,1 доллара. Цена закрытия достигла 840,7 доллара, что с учетом валютных изменений (данные на ICE Futures указаны в евро) на 2,4% ниже расчётной, итоговой цены пятницы — 861,8 доллара.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Shell надеется на нормализацию цен на газ

Отопительный сезон в Европе при этом в целом сейчас уже завершается, погода остаётся мягкой. По данным Meteomatics, на этой неделе температура воздуха в Западной Европе будет колебаться вокруг аномально высоких отметок. Также и выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предшествовавшей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe.

Сейчас заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном уровне. На утро 20 февраля она составляла 31,35%, что на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор газа из хранилищ продолжается до конца марта. В итоге если 14 февраля котировки газовых фьючерсов подскочили выше 1000 долларов за тысячу кубометров, то уже на следующий день — впервые за полтора месяца — они упали ниже 800 долларов, после чего во второй половине прошлой недели немного выросли.