МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в минусе на фоне геополитических рисков и укрепления евро к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% — до 7484,33 пункта, французский CAC 40 — на 2,04%, до 6788,34 пункта, немецкий DAX — на 2,07%, до 14731,12 пункта.

Геополитическая неопределенность сдержала торги в Европе, трейдеры уходили от риска, что негативно отразилось на фондовых индексах. "Европейские рынки продолжили падать, так как вероятность конфликта в Восточной Европе растет. Похоже, что инвесторы все еще более склонны продавать", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков IG.

Курс евро к доллару в понедельник поднимается на 0,15%, до 1,1338 доллара за евро. Поддержала валюту сильная статистика по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 55,8 пункта с 52,3 пункта в январе. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 52,7 пункта.

Стоимость акций AstraZeneca выросла на 4%, что сдержало снижение индекса FTSE 100. Ранее компания сообщила об успехах онкопрепарата Enhertu.