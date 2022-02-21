МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Доллар подскочил в понедельник выше 80 рублей впервые с 26 января в ходе обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по событиям на Украине, евро торгуется в районе 90,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.21 мск растет на 2,77 рубля, до 80,07 рубля, курс евро – на 3,06 рубля, до 90,61 рубля.