НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев — ПРАЙМ. Индексы индийских бирж упали на открытии торгов в пределах 1,8% на новостях вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций обвалился более чем на 5%

На открытии во вторник индекс Sensex упал на 1015 пунктов к предыдущему закрытию, или на 1,76% — до 56 668,60 пункта. NSE NIFTY 50 снижался на 285,40 пункта, или на 1,66% — до 16 921,25 пункта.

Утренние торги незначительно скорректировали индексы бирж, но они остаются в красной зоне.

Sensex, известный как индекс Sensex S&P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.

Индекс NSE NIFTY 50 — ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Идет эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Ростовскую область. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о и всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.